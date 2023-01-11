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شكرا لقرائتكم وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مهندس مشروع (M&V Project Engineer)
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المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ، يجب الحصول على شهادة CMVP ؛ شهادة CEM / CEA ميزة إضافية.
- الخبرة: أكثر من 3 سنوات في استشارات M&V أو دور مشابه مع التركيز على عقود الأداء ؛ يفضل أن يكون ذلك مع خبرة في التعديل التحديثي ضمن خبرة صناعة ESCO (أو EPC)
المهام الوظيفية:
- دعم تطوير المشروع في تقييم الاستهلاك الأساسي للمشاريع وجدوى المشاريع.
- الدعم في الإعداد الفني للمشاريع
- دعم مستشار M&V في التقييم الأساسي للعطاءات طوال فترة إرساء العطاء
- الدعم في تقديم تقييم التثبيت والاستهلاك ، ووضع اللمسات الأخيرة على وثائق DFS و ESPC ، وأنشطة M&V الأخرى ذات الصلة
- الدعم في إعداد تقرير M&V والتأكد من تلبية أداء المشروع
- الاتصال بفريق OM وفريق ESCO والكيان لحل أي مشاكل
- الدعم في إنهاء الوثائق لإنجاز المشروع
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).