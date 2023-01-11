وظائف لدى الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة “ترشيد”

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: – مهندس مشروع (M&V Project Engineer) قد يهمّك أيضاً المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ، يجب الحصول على شهادة CMVP ؛ شهادة CEM / CEA ميزة إضافية.

الخبرة: أكثر من 3 سنوات في استشارات M&V أو دور مشابه مع التركيز على عقود الأداء ؛ يفضل أن يكون ذلك مع خبرة في التعديل التحديثي ضمن خبرة صناعة ESCO (أو EPC) المهام الوظيفية: دعم تطوير المشروع في تقييم الاستهلاك الأساسي للمشاريع وجدوى المشاريع.

الدعم في الإعداد الفني للمشاريع

دعم مستشار M&V في التقييم الأساسي للعطاءات طوال فترة إرساء العطاء

الدعم في تقديم تقييم التثبيت والاستهلاك ، ووضع اللمسات الأخيرة على وثائق DFS و ESPC ، وأنشطة M&V الأخرى ذات الصلة

الدعم في إعداد تقرير M&V والتأكد من تلبية أداء المشروع

الاتصال بفريق OM وفريق ESCO والكيان لحل أي مشاكل

الدعم في إنهاء الوثائق لإنجاز المشروع طريقة التقديم: وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).