شكرا لقرائتكم الفالح: تقييم المستثمرين للتعدين سيكون الأعلى في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن المملكة جمعت كافة الحلول الاقتصادية في مكان واحد، في إشارة لمؤتمر التعدين الدولي.

أفضل التشريعات

وأوضح الفالح خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي، أن هناك حلول للطاقة والموقع والتمويل والتشريعات، حيث تطبق أفضل قوانين التعدين، لافتًا إلى قانون الاستثمار الذي سيصدر في عام 2023، بالإضافة إلى التشريعات البيئية في تطور مستمر للصناعة فضلا عن الحوكمة البيئية والاجتماعية .

تقييم المستثمرين

وأضاف الفالح أن تقييم المستثمرين سيكون الأعلى في المملكة بالنظر إلى الانبعاثات الكربونية المنخفضة وزيادة إمكانية استخدام الطاقة المتجددة والذي سيكون عاملًا هامًا في تصنيع العديد من المعادن.