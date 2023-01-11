اخبار السعوديه

الفالح: تقييم المستثمرين للتعدين سيكون الأعلى في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الفالح: تقييم المستثمرين للتعدين سيكون الأعلى في ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن المملكة جمعت كافة الحلول الاقتصادية في مكان واحد، في إشارة لمؤتمر التعدين الدولي.

أفضل التشريعات

وأوضح الفالح خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي، أن هناك حلول للطاقة والموقع والتمويل والتشريعات، حيث تطبق أفضل قوانين التعدين، لافتًا إلى قانون الاستثمار الذي سيصدر في عام 2023، بالإضافة إلى التشريعات البيئية في تطور مستمر للصناعة فضلا عن الحوكمة البيئية والاجتماعية .

تقييم المستثمرين

وأضاف الفالح أن تقييم المستثمرين سيكون الأعلى في المملكة بالنظر إلى الانبعاثات الكربونية المنخفضة وزيادة إمكانية استخدام الطاقة المتجددة والذي سيكون عاملًا هامًا في تصنيع العديد من المعادن.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا