شكرا لقرائتكم طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ 2 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة، حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ2 درجة مئوية.

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الكبرى

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، مكة المكرمة والقنفذة 29 درجة، وجدة 28 مئوية.

الصغرى

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ2 درجة مئوية، تليها تبوك وحائل والقريات 3 درجات، وعرعر 4 مئوية، ثم بريدة والدوادمي ورفحاء والمجمعة 5 مئوية.

فيما سجلت بريدة وحائل وعرعر والباحة وسكاكا والطائف وحفر الباطن وبيشة ورفحاء والمجمعة أعلى رطوبة 100% و95%.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة ويمتد تدريجيًا إلى جنوب المملكة، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.