

الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

رفع فهد بن سليمان بن مزعل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب في تصريحه بهذه المناسبة عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة الغالية، مؤكداً أنها تمثل حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وعبر عن الشكر لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق والسداد وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.

// انتهى//

09:57ت م

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الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسرفع فهد بن سليمان بن مزعل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (نائب محافظ) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمؤسسة العامة للحبوب..وأعرب في تصريحه بهذه المناسبة عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة الغالية، مؤكداً أنها تمثل حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.وعبر عن الشكر لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق والسداد وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.// انتهى//09:57ت م0027

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بن مزعل يشكر القيادة بمناسبة ترقيته نائبًا للمحافظ بالمؤسسة العامة للحبوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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