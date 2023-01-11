السعودية اليوم / توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين التدريب التقني بمنطقة الرياض وادارة التعليم بالمجمعة



الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

وقعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اتفاقية شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بالمجمعة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وقع الاتفاقية من الجانبين مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل والمساعد للشؤون المدرسية نيابةً عن مدير التعليم بالمجمعة.

وتهدف الشراكة المجتمعية إلى تحقيق التكامل وتوحيد الجهود في المجالات التدريبية والتعليمية والبرامج التوعوية والتثقيفية.

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09:41ت م

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