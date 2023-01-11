السعودية اليوم / انطلاق أعمال "ملتقى خريجي الجامعات السعودية في دول شرق آسيا والمحيط الهادي" بجاكرتا



المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

انطلقت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس, أعمال "ملتقى خريجي الجامعات

وبيّن صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية أن وزارة التعليم دأبت على تقديم منحٍ دراسية لاستقطاب الطلاب الدوليين المتميزين من جميع دول العالم, في جميع التخصصات النظرية والعلمية ومختلف المجالات البحثية للدراسة في الجامعات السعودية انطلاقاً من دور المملكة القيادي, وإيمانًا منها بقيمة الإنسان كركيزةٍ في تنمية المجتمعات, وترسيخًا لرسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في كافة المجالات.

وأوضح سموه أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا يقضي باستحداث تأشيرات تعليمية طويلةٍ وقصيرةِ المدى, تستهدف الطلاب والطالبات, والباحثين الأكاديميين لمرحلة الدراسة الجامعية, بهدف استقطاب المواهبِ والباحثين المتميزين, وتقديم المملكة بوصفها وجهة حاضنة للعلم والمعرفة, ومركزًا حيويًّا لتعليم اللغة العربية, ومنارةً لنشر قيم الوسطية والاعتدال.

وأضاف سمو رئيس الجامعة الإسلامية أن وزارة التعليم أطلقت منصة "ادرس في السعودية" لتمكين المتقدمينَ من مختلف أنحاء العالمِ من الالتحاق بالجامعات السعودية, ضمن الجهود الرامية لتحقيق مخرجات برنامجِ المنح الدراسية بما يتوافق مع رؤية المملكة, من خلال دعم ومشاركة الخريجين بعد تخرجهم في دفع عجلة التنمية في بلدانهم، وتطبيق ما اكتسبوه من مهارات وخبرات في جميع التخصصات.

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09:35ت م

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المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسانطلقت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس, أعمال "ملتقى خريجي الجامعات السعودية من دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي" الذي تنظمه الجامعة الإسلامية, بمشاركة جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك فيصل, ويستمر لمدة ثلاثة أيام, بحضور عدد من أصحاب المعالي وسفراء الدول ومديري الجامعات.وبيّن صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية أن وزارة التعليم دأبت على تقديم منحٍ دراسية لاستقطاب الطلاب الدوليين المتميزين من جميع دول العالم, في جميع التخصصات النظرية والعلمية ومختلف المجالات البحثية للدراسة في الجامعات السعودية انطلاقاً من دور المملكة القيادي, وإيمانًا منها بقيمة الإنسان كركيزةٍ في تنمية المجتمعات, وترسيخًا لرسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في كافة المجالات.وأوضح سموه أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا يقضي باستحداث تأشيرات تعليمية طويلةٍ وقصيرةِ المدى, تستهدف الطلاب والطالبات, والباحثين الأكاديميين لمرحلة الدراسة الجامعية, بهدف استقطاب المواهبِ والباحثين المتميزين, وتقديم المملكة بوصفها وجهة حاضنة للعلم والمعرفة, ومركزًا حيويًّا لتعليم اللغة العربية, ومنارةً لنشر قيم الوسطية والاعتدال.وأضاف سمو رئيس الجامعة الإسلامية أن وزارة التعليم أطلقت منصة "ادرس في السعودية" لتمكين المتقدمينَ من مختلف أنحاء العالمِ من الالتحاق بالجامعات السعودية, ضمن الجهود الرامية لتحقيق مخرجات برنامجِ المنح الدراسية بما يتوافق مع رؤية المملكة, من خلال دعم ومشاركة الخريجين بعد تخرجهم في دفع عجلة التنمية في بلدانهم، وتطبيق ما اكتسبوه من مهارات وخبرات في جميع التخصصات.// انتهى //09:35ت م0023

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.