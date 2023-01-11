السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تستعرض المختبرات المتنقلة في مؤتمر خدمات الحج والعمرة 2023



مكة المكرمة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

تشارك أمانة العاصمة المقدسة في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت عنوان "الجودة في منظومة الخدمات".

ويقدم جناح الأمانة عروضاً مرئية ومجسمات لبعض الخدمات البلدية التي تقدمها ضمن منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن, كما يحتوي على عرض للمختبرات المتنقلة التي تستخدمها الأمانة، بالإضافة إلى العديد من أجهزة الرقابة الصحية ولوحات تعريفية عن ما تقدمه فيما يخص أعمال النظافة والإصحاح البيئي والأجهزة المستخدمة في مكافحة البعوض والحشرات.

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