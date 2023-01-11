ثقافي / تعليم ينبع ينظم برنامج "حماية الطفل من العنف والإيذاء"



ينبع 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

نظمت إدارة تعليم ينبع ممثلة في قسم رياض الأطفال برنامج بعنوان "حماية الطفل من العنف والإيذاء" يستهدف مشرفات ومديرات ووكيلات رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة بتعليم المحافظة, وذلك بمقر مركز التدريب التربوي.

وأوضحت رئيسة قسم رياض الأطفال بتعليم ينبع نوال فراج الحازمي، أن البرنامج المنفذ ضم حزمة من البرامج التوعوية التي أطلقتها وزارة التعليم لحماية الطفل من الإيذاء وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية والشراكات المجتمعية، يهدف إلى تنمية معارف ومهارات المتدربات على بناء الشخصية السوية المتكاملة للطفل، إلى جانب سلامته من الإيذاء والعنف، وطرق الوقائية والعلاج، بما يسهم في تحقيق بيئة مدرسية آمنة.

وأصافت أن البرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، تناول عدداً من المحاور في التعرف على حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية، ونظام الحماية في المملكة، والتمكن من التعامل مع حالات الأطفال ضحايا العنف والإيذاء في الروضة، وسبل التواصل مع الآخرين لبناء علاقة تفاعلية.

وأكدت أن جهود وزارة التعليم في حماية الأطفال من الإيذاء امتداداً لنهج حكومة المملكة في حفظ حقوق الإنسان، بدءاً من مراحل الطفولة المبكرة، التي تأتي على رأس أولوياتها، لضمان تعليم مثالي لجميع الأطفال والفئات العمرية المختلفة لكلا الجنسين.

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09:12ت م

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