شكرا لقرائتكم المعهد العالي للتقنيات الورقية يفتح باب القبول على برامج الدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية (HIPIT) عن فتح باب القبول على برامج الدبلوم (التدريب المبتدئ بالتوظيف)، لحملة (الثانوية)، في عدة مسارات وتخصصات للفصل التدريبي القادم (مارس 2023م)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المزايا المتاحة: مكافأة شهرية مجزية خلال فترة التدريب.

المتدرب يعتبر موظفاً من اليوم الأول بالمعهد بعد توقيع عمل مع الشركة الموظفة.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للالتحاق بالمعهد.

تأمين طبي من اليوم الأول للتدريب.

توفير جميع الاحتياجات التدريبية (المناهج التدريبية، الزي الرسمي).

دورات تدريبية مكثفة تهدف إلى إتقان اللغة الإنجليزية بعد التخرج.

الحصول على شهادة الدبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن لا يكون سبق دعمه من صندوق الموارد البشرية. أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة أو يزيد عن 26 سنة. أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة تخصص (علمي أو إداري). أن لا تقل نسبة الثانوية 70%. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول. أن يكون المتقدم غير موظف أو مسجل في التأمينات الاجتماعية. طريقة التقديم: – التقديم متاح الآن عبر تعبئة البيانات في نموذج التقديم التالي: (اضغط هنا). قد يهمّك أيضاً