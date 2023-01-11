شكرا لقرائتكم مشاهد لهطول أمطار غزيرة على أحياء محافظة قلوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار شرق محافظة قلوة، بمنطقة الباحة، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “متابعات الخليج 365“، حالة مطرية غزيرة على أحياء محافظة قلوة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

قد يهمّك أيضاً

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة ويمتد تدريجيًا إلى جنوب المملكة.

ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.