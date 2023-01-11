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غرفة الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين

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شكرا لقرائتكم غرفة الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بالقطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– موظف استقبال.
– مقدم طعام.
– مُعد قهوة (باريستا).
– مدير خدمات ضريبة القيمة المضافة.
– مدير شؤون الموظفين.
– موظف المبيعات.
– إداري تقنية المعلومات.
– أخصائي مبيعات.
– أخصائي الموارد البشرية.
– شيف عام.

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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