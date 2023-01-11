- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم غرفة الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بالقطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– موظف استقبال.
– مقدم طعام.
– مُعد قهوة (باريستا).
– مدير خدمات ضريبة القيمة المضافة.
– مدير شؤون الموظفين.
– موظف المبيعات.
– إداري تقنية المعلومات.
– أخصائي مبيعات.
– أخصائي الموارد البشرية.
– شيف عام.
قد يهمّك أيضاً
المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا