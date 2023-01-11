شكرا لقرائتكم توجيه ولي العهد بزيادة الاستثمارات زادت الأمل الباكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث السياسي أبو بكر صديق، إن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيادة الاستثمارات في باكستان زادت الأمل والفرح الباكستاني.

دعم دائم

وأوضح صديق في مداخلة له مع برنامج “هنا الرياض” على “قناة الإخبارية”، أن ولي العهد دائم الدعم بمواقفه للحكومة والشعب الباكستاني في مواجهة أزماته الاقتصادية لاسيما بعد ضغط صندوق النقد الدولي فضلًا عن أزماته الداخلية السياسية.

وأشار صديق، إلى أن المساعدة السعودية ستسهم في نهوض الاقتصاد الباكستاني، والذي سيدعم بدوره الشعب الباكستاني الذي يرى في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الصديق الأول الذي يمكن الاعتماد عليه.

بتوجيه ولي العهد

وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدراسة زيادة استثمارات المملكة في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 27 / 1 / 1444هـ ، لتصل إلى عشرة مليارات دولار، فيما يدرس صندوق التنمية زيادة مبلغ الوديعة المقدمة من المملكة لصالح البنك المركزي الباكستاني التي سبق الإعلان عن تمديدها بتاريخ 8 / 5 / 1444هـ، لتصل إلى خمسة مليارات دولار، وذلك تأكيدًا على موقف المملكة الداعم لاقتصاد دولة باكستان وشعبها الشقيق.