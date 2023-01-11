سياسي / سلطنة عُمان وجزر الباهاما تقيمان علاقات دبلوماسية



نيويورك 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

وقّعت سلطنة عُمان وكومنولث جزر الباهاما بنيويورك على البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية انطلاقًا من علاقات التعاون والصداقة القائمة بينهما.

وقّع البيان نيابة عن حكومة سلطنة عُمان مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور محمد بن عوض الحسان، وعن حكومة كومنولث جزر الباهاما مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة ستان أودوما سميث.

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