السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ حملات رقابية على 11324 رخصة للمنشآت التجارية ومرافق الأغذية



الطائف 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

قام مراقبو أمانة الطائف بتكثيف حملتها الرقابية للإصحاح البيئي بالمنشآت التجارية ومرافق تداول الأغذية في نطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان الطائف والزوار، ووقف المراقبون على 11324 رخصة لجميع المنشآت التجارية خلال شهر ديسمبر المنصرم.

وجرى خلال الحملة التي نفذتها وكالة الخدمات والبلديات الفرعية ممثلة في إدارة صحة البيئة بالتنسيق مع البلديات الفرعية الاطلاع على التراخيص النظامية لمزاولة المهن والشهادات الصحية وتجديدها، والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، واتباع الطرق الصحية السليمة في الحفظ والتخزين وبخاصة للمنتجات التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك.

ونوهت الأمانة بجهود المنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال وأثر ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وأهابت بالأهالي المشاركة في تحسين الخدمات البلدية الإبلاغ عن المخالفات المشاهدة عبر تطبيق بلدي (صور وأرسل) أو بالاتصال بمركز البلاغات 940 وستقوم فرق الأمانة بمباشرتها في الميدان للمعالجة الفورية.

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07:21ت م

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