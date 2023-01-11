اقتصادي / ارتفاع التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوى في 32 عاما



كانبيرا 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع مؤشر التضخم في أستراليا بنسبة 7.3% في العام حتى نوفمبر 2022م.

وقالت رئيسة إحصاءات الأسعار في مكتب الإحصاءات ميشيل ماركوارت "مستوى التضخم هذا يعد الأعلى في 32 عاما".

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06:40ت م

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