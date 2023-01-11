رياضي / كأس رابطة الأندية الإنجليزية.. تأهل مانشستر يونايتد ونيوكاسل إلى نصف النهائي



لندن 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

تأهل مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، بعد أن حقق كلاهما الفوز على ملعبه في ربع النهائي أمس.

وصعد مانشستر يونايتد لنصف النهائي بعد تغلبه على ضيفه تشارلتون أتلتيك بثلاثة أهداف دون رد، سجل أهداف مانشستر يونايتد، أنتوني في الدقيقة 21، وماركوس راشفورد في الدقيقتين 90 و94.

كما تأهل نيوكاسل يونايتد إلى نصف النهائي، بفوزه على ضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد، سجل هدفي نيوكاسل يونايتد، دان بورن في الدقيقة 60، وجولينتون في الدقيقة 72.

وفي باقي مباريات الدور ربع النهائي يلتقي اليوم الأربعاء مانشستر سيتي مع مضيفه ساوثهامبتون، ونوتنجهام فورست مع ضيفه ولفرهامبتون.

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