شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب تعادل الهلال مع الرائد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي دوري روشن السعودي، عن هدافي بطولة الدوري، عقب تعادل الهلال أمام نظيره الرائد.

وتعادل الهلال أمام نظيره الرائد، بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي، على ملعب الملك عبداللهببريدة.

ووصل الهلال للمركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز العاشر، برصيد 16 نقطة.

ونجح حمد اليامي من إحراز الهدف الأول للهلال، في الدقيقة 24 من وقت اللقاء، وأحرز يحيي سنبل هدف التعادل لفريق الرائد، في الدقيقة76 من وقت اللقاء.

هدافي دوري روشن السعودي عقب تعادل الهلال أمام الرائد

وجاء ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، عقب تعادل الهلال أمام نظيره الرائد، كالتالي:

1-أندرسون تاليسكا (النصر) 11 هدفًا.

2-أوديون إيجالو (الهلال) 8 أهداف.

3-عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد) 7 أهداف.

4-كارلوس جونيور (الشباب) 7 أهداف.

5-أنطوني نواكيمي (الفيحاء) 6 أهداف.