500 جهة تستقبل تنبيهات الأرصاد

يصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاته اليومية قبل حدوث الظواهر الجوية للجهات الحكومية وشبه الحكومية، وبعض القطاعات الخاصة لأخذ الحيطة والحذر، بحيث يمرر المركز للجهات عبر الوسائل المختلفة إلى نحو 500 جهة مختلفة.

إنذار مبكر

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني لـ "دوت الخليج"، أن آلية التعامل مع الظواهر الجوية تنضوي تحتها الجهات ذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية والمصادق عليها، حيث إن الآلية محددة بإطار مهام عملية واضحة، بالإضافة إلى إطار زمني للإعلان عن الحالة ومراحل الإنذار، ويتم العمل من قبل المركز الوطني على مدار الساعة، لتمرير المعلومات عن الظواهر الجوية، وفقا لهذه الآلية وبالطرق المستحبة لتلك الجهات، بالإضافة إلى النظام الآلي للإنذار المبكر الذي يقوم بتحديث معلوماته الجوية على مدار الساعة وفق 3 عناصر مبينة هي (المراقبة، التنبيه المتقدم، التحذير). وأضاف القحطاني أن التنبيهات تصل إلى أكثر من 500 جهة بين حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص مستفيد.

رياح سطحية

إلى ذلك هطلت الثلاثاء أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة أدت إلى جريان السيول على منطقتي الشرقية الرياض، وكذلك على أجزاء من مناطق عسير الباحة ومكة المكرمة. في حين طرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى ثلاثة أمتار، مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

درجات الحرارة الأقل

طريف 0

القريات 3

تبوك 4

عرعر 4

سكاكا 6

حائل 6

رفحا 6

أبها 8

بريدة 8

الباحة 8

المجمعة 8

الدوادمي 8

العلا 8

حفر الباطن 8

الطائف 9

السودة 9