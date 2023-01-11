الشطب والإيقاف لـ30 منشأة تقييمية مخالفة - #عاجل

فيما بلغ إجمالي المركبات التي جرى تقديرها العام المنصرم أكثر من 1037 مليون مركبة، عوقبت 30 منشأة من منشآت التقييم بـ4 عقوبات متفاوتة ممثلة في: شطب السجلات، والإيقاف، الغرامات المالية، واللوم والإنذار، والتي تهدف إلى ضمان ممارسة مهنة التقييم بعدالة وشفافية، ورفع مستوى مهنية ممارسي مهنة التقييم.

200 دورة

كشف تقرير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، تخصيص 200 دورة تدريبية في العام الحالي، تستهدف أكثر من 3 آلاف مستفيد حضوريًا وعن بعد، في مجالات تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم أضرار المركبات، في وقت تم تنفيذ أكثر من 400 دورة تدريبية في 2022، وبلغ مجموع الساعات التدريبية 9200 ساعة، واستفاد منها 6200 عضو متدرب، وتسليم 635 عضوية جديدة، وبلغ عدد الحاصلين على عضوية الزمالة 300 عضوا، وتقديم 32 ترخيصا لمزاولة مهنة التقييم.

تطوير مهني

أسهمت "تقييم" في تطوير 17 إصدارًا مهنيًا العام الماضي، واعتماد 12 برنامجًا، وتطوير 8 مناهج تدريبية، وإقامة 46 لقاء مهنيا، والتعاون مع 17 جهة حكومية خاصة ودوليًا ومحليًا، ووصول فروع مراكز تقدير إلى 24 مركزًا لتقدير أضرار المركبات في 14 مدينة بمختلف مناطق المملكة.

تقييم وعقوبات

1037 مليون مركبة مقدرة

30 منشأة تقييم مخالفة

4 عقوبات للمنشآت المخالفة

200 دورة مخصصة في العام الحالي

400 دورة منفذة العام الماضي

9200 ساعة تدريبية

6200 مستفيد

32 ترخيصًا لمزاولة التقييم

تطوير 17 إصدارًا مهنيًا

46 لقاء مهني

24 مركزًا لتقدير أضرار المركبات

635 عضوية مسلمة

14 مدينة لتقدير أضرار المركبات