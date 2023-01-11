الشطب والإيقاف لـ30 منشأة تقييمية مخالفة - #عاجل

200 دورة
كشف تقرير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، تخصيص 200 دورة تدريبية في العام الحالي، تستهدف أكثر من 3 آلاف مستفيد حضوريًا وعن بعد، في مجالات تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم أضرار المركبات، في وقت تم تنفيذ أكثر من 400 دورة تدريبية في 2022، وبلغ مجموع الساعات التدريبية 9200 ساعة، واستفاد منها 6200 عضو متدرب، وتسليم 635 عضوية جديدة، وبلغ عدد الحاصلين على عضوية الزمالة 300 عضوا، وتقديم 32 ترخيصا لمزاولة مهنة التقييم.
تطوير مهني
أسهمت "تقييم" في تطوير 17 إصدارًا مهنيًا العام الماضي، واعتماد 12 برنامجًا، وتطوير 8 مناهج تدريبية، وإقامة 46 لقاء مهنيا، والتعاون مع 17 جهة حكومية خاصة ودوليًا ومحليًا، ووصول فروع مراكز تقدير إلى 24 مركزًا لتقدير أضرار المركبات في 14 مدينة بمختلف مناطق المملكة.
تقييم وعقوبات
1037 مليون مركبة مقدرة
30 منشأة تقييم مخالفة
4 عقوبات للمنشآت المخالفة
200 دورة مخصصة في العام الحالي
400 دورة منفذة العام الماضي
9200 ساعة تدريبية
6200 مستفيد
32 ترخيصًا لمزاولة التقييم
تطوير 17 إصدارًا مهنيًا
46 لقاء مهني
24 مركزًا لتقدير أضرار المركبات
635 عضوية مسلمة
14 مدينة لتقدير أضرار المركبات
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