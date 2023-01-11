السعودية اليوم / وزير الحج يزور جناح "إكرام" في مؤتمر "إكسبو الحج ٢٠٢٣"



جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس

زار معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أمس، جناح جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة المشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة إكسبو الحج الذي يقام حاليا في سوبر دوم بجدة، اطلع خلاها على تطبيق "إكرام"، الذي صممته الجمعية، كتطبيق تفاعلي لأتمتتة عملية جمع وتوزيع فائض الطعام.

واستمع معاليه، إلى شرح عن التطبيق ومميزاته ونوعية الخدمة التي يقدمها، وأبرز الجهود والمنجزات التي حققتها الجمعية سواء في المشاعر المقدسة أو في مكة المكرمة بشكل عام بمجال تعزيز الأمن الغذائي والإسهام في رؤية المملكة 2030، والحد من الهدر والفقد في الغذاء.

يذكر أن جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة قدمت خدمات لأكثر من 23 مليون مستفيد خلال العام الماضي من بينهم أكثر من مليون شخص استفادوا من فائض المشاعر المقدسة في موسم الحج.

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