السعودية اليوم / المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي



الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

يواصل المؤتمر الدولي العشرين للتشغيل والصيانة في الدول العربية (OMAINTEC) بمدينة الرياض اليوم، فعالياته لليوم الثاني، تحت شعار "دور الصيانة في الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة".

وافتتحت أعمال المؤتمر، بحلقة نقاش حوارية بين أعضاء المجلس العربي للتشغيل والصيانة، تناولت مسيرة عشرين عاماً من المؤتمر، وعن طموحهم للاستمرار في دعم قطاع التشغيل والصيانة.

وشهدت فعاليات اليوم، تقديم الجائزة العربية للتشغيل والصيانة في فروعها الستة تضمنت: جائزة أفضل مهندس صيانة أسهم في تنفيذ أنشطة تعزيز دور الصيانة في الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة للعام 2022م، فاز بها المهندس حسن محمد أحمد عسيري، من محطة الشقيق في الشركة

كما أقيمت خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر 4 جلسات، بمشاركة مجموعة من أبرز خبراء قطاع التشغيل والصيانة، لمناقشة العديد من قضايا أنظمة وإدارة الصيانة، وإدارة الأصول والمرافق، وصيانة المباني، وصيانة المنظومات الكهربائية.

// انتهى //

23:40ت م

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الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسيواصل المؤتمر الدولي العشرين للتشغيل والصيانة في الدول العربية (OMAINTEC) بمدينة الرياض اليوم، فعالياته لليوم الثاني، تحت شعار "دور الصيانة في الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة".وافتتحت أعمال المؤتمر، بحلقة نقاش حوارية بين أعضاء المجلس العربي للتشغيل والصيانة، تناولت مسيرة عشرين عاماً من المؤتمر، وعن طموحهم للاستمرار في دعم قطاع التشغيل والصيانة.وشهدت فعاليات اليوم، تقديم الجائزة العربية للتشغيل والصيانة في فروعها الستة تضمنت: جائزة أفضل مهندس صيانة أسهم في تنفيذ أنشطة تعزيز دور الصيانة في الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة للعام 2022م، فاز بها المهندس حسن محمد أحمد عسيري، من محطة الشقيق في الشركة السعودية للكهرباء، وجائزة أفضل شركة تدير أعمال الصيانة من خلال التركيز على دور الصيانة في الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة للعام 2022، فازت بها الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وجائزة أفضل هيئة دعمت "دور الصيانة في الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة" للعام 2022 ، فازت بها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجائزة أفضل هيئة أو جهة أدرجت متطلبات التشغيل ضمن منظومة الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة لعام 2022، فازت بها وكالة الجامعة للمنشآت والتشغيل لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجائزة أفضل عمل إعلامي ساهم في التركيز على "دور الصيانة في الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة لعام 2022، فازت بها الشركة السعودية للكهرباء، وجائزة أفضل نشاط تدريبي في قطاع الصيانة والتشغيل وإدارة المرافق في العالم العربي لعام 2022 فازت بها الأكاديمية السعودية للمياه بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .كما أقيمت خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر 4 جلسات، بمشاركة مجموعة من أبرز خبراء قطاع التشغيل والصيانة، لمناقشة العديد من قضايا أنظمة وإدارة الصيانة، وإدارة الأصول والمرافق، وصيانة المباني، وصيانة المنظومات الكهربائية.// انتهى //23:40ت م0224

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