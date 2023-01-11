شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي عقب تعادل الهلال مع الرائد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مازال النصر مُحلقًا في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك عقب تعادل الهلال أمام نظيره الرائد.

وتعادل الهلال أمام نظيره الرائد، بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي، على ملعب الملك عبداللهببريدة.

ووصل الهلال للمركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز العاشر، برصيد 16 نقطة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29 نقطة.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي عقب تعادل الهلال أمام الرائد

1- النصر - المركز الأول - 29 نقطة.

2- الشباب- المركز الثاني - 26 نقطة.

3- الهلال- المركز الثالث - 26 نقطة.

4- اتحاد جدة - المركز الرابع - 25 نقطة.

5- التعاون - المركز الخامس - 23 نقطة.

6- ضمك - المركز السادس - 18 نقطة.

7- الطائي - المركز السابع - 18 نقطة.

8- الاتفاق - المركز الثامن - 16 نقطة.

9- أبها - المركز التاسع - 16 نقطة.

10- الرائد -المركز العاشر - 16 نقطة.

11- الفتح - المركز الحادي عشر - 15 نقطة.

12- الوحدة - المركز الثاني عشر - 12 نقطة.

13- الفيحاء - المركز الثالث عشر - 12 نقطة.

14- العدالة - المركز الرابع عشر - 8 نقاط.

15- الخليج - المركز الخامس عشر - 7 نقاط.

16- الباطن - المركز السادس عشر - نقطتين.