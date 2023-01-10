بتوجيه ملكي.. تمديد الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج. ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م، والذي تضمن تخصيص مبلغ ( 20 ) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022 وفق الضوابط المعلنة مسبقاً إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقا.



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