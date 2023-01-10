الحج والعمرة: قلصنا مدة انتظار الحجاج في المطار إلى دقائق

وأشار محافظ الهيئة الحكومية الرقمية أحمد الصويان، إلى الجهود المبذولة في توحيد الخدمات عبر منصة نسك باشتمالها على ما يزيد عن 120 خدمة إلكترونية، وخدمة ما يصل إلى 30 مليون مستفيد.
وأضاف: "اختصرنا 160 مليون زيارة رقمية للجهات الحكومية سنويا، الأمر الذي ساهم في توفير أكثر من 17 مليار ريال على الحكومة والمستفيدين".
وتابع: " استفاد أكثر من 98 ألف حاج من تسهيل إجراءات القدوم عبر خدمة حقيبة الكاونتر المتكاملة بحيث أصبحت تتم هذه الإجراءات في أقل من 3 دقائق".
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