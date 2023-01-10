انتشال 3 أشخاص غرقوا في تجمعات لمياه الأمطار بعدة مناطق

انتشلت فرق الدفاع المدني في المملكة، 3 أشخاص غرقوا في مستنقعات مائية ومواقع لتجمعات الأمطار. وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الفرق انتشلت جثة شخص غرق في سيل وادي الحائر جنوب العاصمة، كما قامت بانتشال جثة شخص غرق في مستنقع مائي بوادي ذهبان بعسير، بينما انتشل الدفاع المدني بالمدينة المنورة‬⁩ شخصا غرق في تجمع لمياه الأمطار.



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