السعودية اليوم / "إكسبو الحج 2023" يناقش في جلساته البنية التحتية وصيانة مرافق المشاعر المقدسة



جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

ناقشت الجلسة الرئيسة الرابعة ضمن أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023م"، الجهود المبذولة من القطاعات الحكومية كافة لتطوير وصيانة مرافق المشاعر المقدسة، والعمل على توفير بنية تحتية متكاملة من شبكات الطرق والكهرباء والمياه، امتدادًا لجهود المملكة لتطوير وتحسين البنية التحتية والخدمية، وصيانة المرافق بالمشاعر المقدسة بصورة مستدامة وشاملة.

وشارك في الجلسة التي أدارها المدير التنفيذي للمشاريع بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط، بعنوان "البنية التحتية وصيانة مرافق المشاعر المقدسة"، كلاً من وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور بن عبدالحميد التركي، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز بن محارب الشيباني، والوكيل المساعد لوزارة الصحة لصيانة وتشغيل المرافق المهندس إبراهيم بن سعود الطريري، ورئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، والرئيس التنفيذي للتقنية لمجموعة STC والمهندس هيثم بن محمد الفرج.

وتحدث المشاركون عن الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة، ودورها في تهيئة البنية التحتية بالمشاعر المقدسة ورفع كفاءة التشغيل لموسم الحج، مشيرين إلى جاهزية البنية التحتية في المشاعر المقدسة حاليًا للاستقبال الحجاج لهذا العام، وتوظيف التقنيات الحديثة المتطورة في الخدمات الأمنية والمراقبة، والخدمات الطبية وجاهزيتها، وخدمات نقل الحجاج لتسهيل رحلتهم أثناء أداء المناسك بشكل انسيابي، كما سلطت الضوء على تغطية شبكة الإنترنت وخدمات الاتصالات وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتطرق الدكتور التركي، إلى تطوير الموانئ والمطارات بالمملكة وجاهزية مطارين محوريين في المملكة الأول في منطقة الرياض والآخر في جدة، كاشفًا عن عمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على رفع الطاقة الاستيعابية في الموانئ ليستوعب 40 مليون حاوية، وجاهزية 13 ميناء، وعن وصول الحجاج للعام المنصرم عبر 5 مطارات 700 ألف حاج، ووصول 60 ألف حاج عبر موانئ المملكة .

وتناول الدكتور الشيباني، الخطط التشغيلية المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة المنفذة خلال موسم الحج، مؤكداً أهمية الحصول على البيانات وتكامل سلسلة الامداد، وعمل الوزارة على اختبارات ربع سنوية للشبكات، وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم.

وسلط المهندس الطريري، الضوء على جهود وزارة الصحة والاستعداد المبكر لموسم الحج بدء من 15 ذي الحجة الماضي للعام 1443هـ لحصر جميع التحديات وتحليل الخطط التطويرية، كاشفاً عن إحدى خطط التطوير القادمة التي تعمل عليها الوزارة لجاهزية 3 مستشفيات وتطوير المراكز الصحية.

وتحدث المهندس الفرج عن تغطية شبكة الإنترنت وخدمات الاتصالات وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والعمل على ترقية الشبكات الحالية.

// انتهى //

19:51ت م

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