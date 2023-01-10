السعودية اليوم / رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يزور مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في جدة



جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

زار معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة المقام في جدة في الفترة من 16 - 19 جمادى الآخرة الجاري.

واطلع معاليه خلال الجولة على أجنحة الجهات المشاركة وأبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، ومبادرات مقدمة من الجهات المشاركة في المعرض التي تشهد تطوراً وتمر بنقلة نوعية كبيرة أسهمت في تسيير وتسهيل إجراءاتها منذ بداية رحلة الحاج والمعتمر بالاستعداد والتجهيز وكذلك جهود النقل في توسيع حركة الطيران، إلى جانب الاطلاع على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات لتسهيل وتيسير رحلة الحجاج والمعتمرين والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز الدور الريادي للمملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين.

وعلى هامش فعاليات المعرض وقَّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مع مدير الطيران المدني في جمهورية تركيا كمال بوكساك، مذكرة تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي، على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافةً إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظّم وسليم بما يتفق مع المبادئ التي أقرّتها معاهدة شيكاغو الدولية عام 1944م.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى أكثر من 250 وجهة لتكون منصة لوجستية عالمية، ونقل 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030.

عقب ذلك، سلم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، التراخيص الاقتصادية للخطوط الجوية التركية.

// انتهى //

19:51ت م

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