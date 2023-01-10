السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يشارك في احتفال جمعية " هدية " بعامها الـ 14



جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

دشنت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة احتفالها بالعام 14 عامًا على تأسيسها، التي خدمت خلالها أكثر من 100 مليون مستفيد من الحجاج والمعتمرين والزوار، مقدمة أكثر من 200 مليون خدمة، وذلك خلال الفعاليات المصاحبة لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الماجد، أن الجمعية احتفلت اليوم بعامها الرابع عشر على تأسيسها، مشيرًا إلى أن الجمعية قدمت أكثر من 200 مليون خدمة إبداعية استفاد منها أكثر من 100 مليون مستفيد من الحجاج والمعتمرين والزوار في نقاط خدماتها الواسعة ابتداءً من المنافذ الحدودية والبرية والبحرية والجوية وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ، إلى جانب طرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار وأماكن تواجدهم.

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19:30ت م

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