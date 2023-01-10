

الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير

ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م، والذي تضمن تخصيص مبلغ ( 20 ) مليار ريال منها ( ثمانية مليارات ) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م وفق الضوابط المعلنة مسبقاً إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

// انتهى //

19:25ت م

0177



الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظهما الله ـ، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م، والذي تضمن تخصيص مبلغ ( 20 ) مليار ريال منها ( ثمانية مليارات ) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م وفق الضوابط المعلنة مسبقاً إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.// انتهى //19:25ت م0177

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بتوجيه ملكي.. تمديد الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.