

الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

حققت جمعية أسر التوحد الدرجة الكاملة في مقاييس الحوكمة بنسبة 100 ٪؜ التي منحها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي يعكس معيار الامتثال والالتزام، ومعيار الشفافية والإفصاح لدى الجمعية.

وأوضحت الأمينة العامة للجمعية أريج المعلم، أن تحقيق النسبة الكاملة في مقياس الحوكمة فيه إشارة على العمل الممنهج الذي تسير عليه الجمعية عبر خطط وإستراتيجيات واضحة هدفها الأول التطوير والجودة والشفافية في التعاملات كونها السبيل إلى التفوق والتميز والريادة.

وأشارت إلى أنه مع رؤية المملكة 2030 انطلقت مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية وفقا للعديد من الأنظمة والقوانين الدقيقة في التعاملات، والجمعية تعمل في هذا المنهج لتطوير البنية التنظيمية لقطاع التوحد، عبر رفع كفاءة القدرات البشرية العاملة بقطاع التوحد، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة في قطاع التوحد، ورفع الوعي المجتمعي بالاضطراب ، ودعم وتحفيز الأسر، وتعزيز البناء المؤسسي لجمعية أسر التوحد.

يذكر أن جمعية أسر التوحد حرصت على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في تطبيقها معايير الحوكمة والشفافية وتطور العمل باللوائح والأليات الحديثة بما يعود بالنفع على المستفيدين الذين يزيد عددهم حالياً عن 5 آلاف مستفيد عبر فروع الجمعية المنتشرة على مستوى المملكة، وأطلقت مؤخرا منصة التبرع الأسبوع الماضي "ساهم بريالك لنفعهم" تحتوي على جميع مشاريع الجمعية.

// انتهى //

19:05ت م

0174





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جمعية أسر التوحد‬ تحقق الدرجة الكاملة في مقاييس ‫الحوكمة‬ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.