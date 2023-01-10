السعودية اليوم / نيجيريا تعلن إنقاذ ستة أشخاص من بين 31 احتجزهم مسلحون



أبوجا 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

أعلنت الحكومة النيجيرية إنقاذ ستة أشخاص من بين 31 احتجزتهم مجموعة من المسلحين المجهولين رهائن بعدما هاجمت محطة قطارات في ولاية إيدو بجنوب نيجيريا نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة كريس أوسا نيهيكاري في بيان إن الإنقاذ جاء بعد عملية قام بها عناصر الأمن بتمشيط الأدغال أمس، آملا أن يتم إنقاذ الضحايا الآخرين قريبا.

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18:57ت م

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