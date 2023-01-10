السعودية اليوم / مستشفى طريف العام يستقبل أكثر من 142 ألف مراجع خلال العام 2022م



طريف 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

استقبل مستشفى محافظة طريف 142٫437 مراجعاً، خلال عام 2022م، استفادوا من كافة الخدمات الطبية بالمستشفى.

وأوضح المستشفى أنَّ عدد المستفيدين من مراجعي الطوارئ بلغ 71٫707٫ مراجعاً، و 70٫730 مراجعًا للعيادات الخارجية، فيما جرى صرف 44٫129 وصفة طبية، وعمل 426٫984 فحصاً مخبرياً و 48٫672 فحوصات أشعة سينية ، و 585 فحصا لمرضى الموجات الصوتية وتنويم 180 شخصا ، وإجراء 350 عملية، كما بلغ عدد الولادات 337 ولادة ، واستفاد من التأهيل والعلاج الطبي 486 مستفيداً،فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 159 جلسة .

// انتهى //

18:38ت م

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