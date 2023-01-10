السعودية اليوم / أمين الشرقية يرأس اجتماع خطة معالجة التشوه البصري بالمنطقة



الدمام 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

رأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير , اليوم، اجتماع خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، وذلك بمقر الأمانة بالدمام.

وأكد خلال الاجتماع حرص الأمانة على ضرورة نسخ التجارب الناجحة بين البلديات؛ لتحقيق التكاملية فيما بينها والاستفادة من الأفكار الإبداعية التي يتم بذلها بتظافر كافة الجهود، مشدداً على آلية استنساخ ما يتم اختياره واعتماده من قبل اللجنة المعنية؛ لتكون نموذجاً بلدياً واعداً، والذي من شأنه أن يرفع من قيمة الخدمات البلدية في المنطقة؛ ما يسهم في بروزها جغرافياً من كافة النواحي.

واطّلع على بعض جهود الأمانة في معالجة عناصر التشوه البصري خلال العام الماضي 2022م، حيث بلغت كميات الإنجاز في إصلاح حفر الشوارع (891.769 ) مترا مربعا، وإزالة (3.223.298 ) مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم ، وإصلاح وتأهيل (8.463.653) مترا مربعا من الحدائق وملاعب الأطفال، وتنسيق وزراعة (5.925.207) من الأشجار والورود، كما اطّع معاليه على نماذج للمعالجات المتميزة لعام 2022 والتي تندرج ضمن أفضل الممارسات في تحسين المشهد الحضري للعام الماضي .

واستعرض الإجتماع تقريراً موجزاً للحالة المطرية ليومي الأربعاء والخميس الماضيين 4 – 5/ 1/ 2022، والذي تضمن جهود الأمانة في التعامل مع الحالة المطرية من حيث المواقع التي تم التعامل معها، وكميات الأمطار التي تم تصريفها بواسطة محطات تصريف مياه الأمطار، وآليات ومعدات وصهاريج نزح المياه والمضخات المتنقلة، والعاملين بخطة الأمطار، كما استعرض العسيري نماذج لبعض المحطات المواقع التي تم التعامل معها.

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18:00ت م

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