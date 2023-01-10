شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يكثف مفاوضاته للتعاقد مع نجم وسط ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة ذا أثليتك البريطانية أن نادي النصر السعودي سيقوم بتكثيف مفاوضاته فى الفترة الحالية مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، من أجل إتمام التعاقد مع اللاعب فى الصيف المقبل.

حيث أكدت الصحيفة أن مسئولي النصر قد تقدموا بعرض رسمي إلى اللاعب فى الساعات الأخيرة من أجل معرفة موقف اللاعب النهائي من الإنتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة من عدمه.

ويتفائل مسئولي النصر بالتعاقد مع العديد من نجوم القارة الأوروبية فى الفترة القادمة، لا سيما بعدما نجح الفريق فى إستقدام رونالدو خلال فترة الإنتقالات الحالية فى صفقة إنتقال حر.



مودريتش يحسم موقفه النهائي

وأضافت بعض المصادر القريبة من اللاعب فى هذا الصدد، أن الأمير لوكا لا يفكر فى الخروج من القارة الأوروبية فى الفترة الحالية، حيث أنه ما زال يبحث فرص تجديد تعاقده مع الفريق المدريدي خلال الفترة القادمة.

ومن ثم فإنه يستبعد فكرة تواجده فى المنطقة العربية، على الرغم من أن رونالدو قد سبقه بهذه الخطوة رغم رفضه أيضًا فى البداية التواجد ضمن صفوف الفريق النصراوي.



النصر يتفائل بإتمام الصفقة

وفى سياق متصل، ما زالت هناك العديد من الأصوات داخل النصر متفائلة بفرص الفريق فى التعاقد مع اللاعب، شرط التخلص من بعض لاعبي الفريق الأجانب بسبب وفرة المحترفين بالنادي العالمي.