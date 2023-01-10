شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يملك فرصة ذهبية لمضاعفة راتبه 200 مليون يورو أخرى مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لديه فرصة لمضاعفة راتبه 200 مليون يورو أخرى.

ووقع رونالدو، عقده مع النصر لمدة موسمين ونصف، وزعمت العديد من التقارير بأنه سيحصل على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو.

وأفادت التقارير، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، حصل على فرصة لمضاعفة راتبه الحالي في الأراضي السعودية.

وأكدت صحيفة "ذا صن البريطانية"، أن رونالدو سيضاعف راتبه ويحصل على 200 مليون يورو أخرى، من أجل الترويج لعرض السعودية الخاص باستضافة كأس العالم 2030.

وتابعت: "تخطط المملكة العربية السعودية إلى تقديم ملف مشترك مع مصر واليونان، من أجل استضافة مونديال 2030، ورونالدو سوف يكون سفير الملف".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن دخل كريستيانو رونالدو سيتخطى المليون يورو يوميًا أثناء احترافه في السعودية، بعد عقده الخيالي.

ويستعد كريستيانو رونالدو لتسجيل ظهوره الأول مع النصر السعودي عندما يجتمع فريقه مع نجوم الهلال، عبر المواجهة أمام باريس سان جيرمان، وديًا.