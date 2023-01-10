شكرا لقرائتكم أمير الحدود الشمالية يوجه بتشغيل مستشفى الولادة برفحاء خلال 100 يوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم الثلاثاء، قسم الطوارئ بمستشفى محافظة رفحاء المركزي وتجول في القسم والعيادات، والتقى بعدد من المواطنين والمراجعين.

تقديم الخدمات الطبية

وشدد الأمير فيصل على أهمية سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين، وتقليل فترات الانتظار، والعمل بكل جد وإخلاص وإتقان دون تهاون أو تأخير، وتقديم الخدمات الصحية في المحافظة بجودة عالية تتناسب مع العطاء الذي تقدمه الحكومة الرشيدة لهذا القطاع المهم والحيوي ذي الأثر البالغ في جودة الحياة.

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تشغيل مستشفى الولادة

كما وقف على مستشفى النساء والولادة بالمحافظة ووجه بتشغيله بالطاقة الكاملة خلال 100 يوم قادمة، مؤكدًا أن الدعم الكبير من القيادة الحكيمة للقطاع الصحي، وكل ما تم استثماره في هذا القطاع جعل القدرات الصحية والجاهزية في أفضل مستوياتها، وبما يضمن للمواطن والمقيم حصولهما على الخدمة الطبية المثالية.