

تبوك 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم, الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في منزله بمدينه تبوك للاطمئنان على صحته.

ودعا سموه الله العلي القدير أن يمن على الشيخ الخريصي بالصحة والعافية.

من جهته أعرب الخريصي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة منه, داعياً المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء.

// انتهى //

17:32ت م

0150





كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / سمو أمير تبوك يزور الشيخ الخريصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.