السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة تقبض على 5 مقيمين لسرقتهم بطاريات شحن لأبراج إحدى شركات الاتصالات



مكة المكرمة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سرقة 17 بطارية شحن لأبراج إحدى شركات الاتصالات (تم استردادها)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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17:31ت م

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