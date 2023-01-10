شكرا لقرائتكم مدارس الحدود الشمالية تستأنف الدراسة الحضورية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، استئناف عمل مدارسها حضوريًا غدًا الأربعاء، وفق التوجيه السابق عند الساعة التاسعة صباحًا.

بدء اليوم الدراسي

وقالت الإدارة في بيان صادر عنه “تستأنف غدًا جميع مدارس تعليم الحدود الشمالية عملها حضوريًا، علمًا أن بدء اليوم الدراسي وفق التوجيه السابق عند الساعة التاسعة صباحاً، يومي الأربعاء و الخميس 18-19 /06 /1444 هـ”.