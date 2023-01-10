شكرا لقرائتكم 5 مقيمين في قبضة الأمن لسرقتهم بطاريات شحن أبراج الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سرقة 17 بطارية شحن لأبراج إحدى شركات الاتصالات (تم استردادها).

النيابة العامة

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.