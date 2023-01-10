شكرا لقرائتكم تجربة مارفل في بوليفارد وورلد تعزز خيال الزوار برحلة مع الأبطال الخارقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعزز منطقة بوليفارد وورلد إحدى مناطق موسم الرياض، خيال الزوار عبر “تجربة مارفل” التفاعلية الترفيهية ضمن تجارب قرية سوبر هيرو، التي تمكنهم من العيش بداخل قصص الرسوم المصورة بتقنية ثلاثية الأبعاد وعيش حياة الأبطال، إلى جانب الاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي.

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لقاء مبتكر

وتبدأ رحلة تجربة مارفل المثيرة بلقاء مبتكر الشخصيات الشهيرة “ستان لي” حيث يعرف الزوار بقصة مارفل وحروب الأفنجرز، إلى طريقة استعمال أسلحة الأبطال الخارقين من خلال جدار الرماية متعدد الوسائط، كما تتضمن التجربة ألعابًا تفاعلية كالطيران بزي الرجل الحديدي، والتفاعل مع شاشات الواقع الافتراضي بالمنطقة.

وتحتوي التجربة على منطقة التدريب بطابع ترفيهي وحماسي، حيث تتيح للزوار حل الألغاز والبحث عن البيانات المفقودة خلال وقت وجيز من خلال تقمص شخصية البطل المفضل واختبار قوته الجسدية، إضافةً إلى عيش ألعاب الواقع الافتراضي وممارسة دور جندي معركة في إحدى معارك مارفل.

تصوير وتسوق

وتنتهي جولة تجربة مارفل بالمرور بمنطقة التصوير والتسوق التي توفر مجسمات وألعاب مارفل كنوع من تخليد الذكرى الترفيهية في قرية سوبر هيرو، وتوثيق اللحظات الممتعة بالتقاط الصور مع الأبطال عبر محاكاة ثلاثية الأبعاد، ويمكن حجز التذاكر من الرابط التالي: (هنا).