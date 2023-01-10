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شكرا لقرائتكم الحج والعمرة: إلغاء تطبيق اعتمرنا واقتصار الخدمات عبر تطبيق نسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قررت وزارة الحج والعمرة إلغاء تطبيق اعتمرنا واقتصار الخدمات عبر تطبيق نسك الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛ وذلك ضمن إجراءات الوزارة للتسهيل على ضيوف الرحمن.
خطوات تسجيل تطبيق نسك:
ويتم التسجيل في التطبيق من خلال ما يلي:
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1 ـ الدخول على موقع الوزارة هنا ثم الانتقال إلى تطبيق نسك.
2 ـ اختيار الحجز من خدمات الحج ثم اختيار “إنشاء حجز جديد”.
3 ـ الموافقة على الشروط والأحكام.
4 ـ الاطلاع على الباقات وتفاصيلها.
5 – اختيار باقة الحج.
6 ـ إضافة مرافق (مواطن أو مقيم) أو إضافة محرم للمرأة (الزوج، الأخ، الأب، الابن) وكلاهما اختياري.
7 ـ إدخال الحساب البنكي.
8 ـ اختيار طريقة السداد (دفعة كاملة أو دفع جزئي).
9ـ إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.