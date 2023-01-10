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الحج والعمرة: إلغاء تطبيق اعتمرنا واقتصار الخدمات عبر تطبيق نسك

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شكرا لقرائتكم الحج والعمرة: إلغاء تطبيق اعتمرنا واقتصار الخدمات عبر تطبيق نسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت وزارة الحج والعمرة إلغاء تطبيق اعتمرنا واقتصار الخدمات عبر تطبيق نسك الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛ وذلك ضمن إجراءات الوزارة للتسهيل على ضيوف الرحمن.

خطوات تسجيل تطبيق نسك:

ويتم التسجيل في التطبيق من خلال ما يلي:

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1 ـ الدخول على موقع الوزارة هنا ثم الانتقال إلى تطبيق نسك.

2 ـ اختيار الحجز من خدمات الحج ثم اختيار “إنشاء حجز جديد”.

3 ـ الموافقة على الشروط والأحكام.

4 ـ الاطلاع على الباقات وتفاصيلها.

5 –  اختيار باقة الحج.

6 ـ إضافة مرافق (مواطن أو مقيم) أو إضافة محرم للمرأة (الزوج، الأخ، الأب، الابن) وكلاهما اختياري.

7 ـ إدخال الحساب البنكي.

8 ـ اختيار طريقة السداد (دفعة كاملة أو دفع جزئي).

9ـ إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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