الجوازات تعتمد خطة الحج هذا العام

أكد مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى اعتماد خطة حج العام الجاري 1444هـ. وقال مدير عام الجوازات خلال جلسة في مؤتمر خدمات الحج والعمرة، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، "في كل عام نعقد لجان وإدارات بحوث لدراسة جميع الخطط من أجل الاستفادة من المواسم السابقة".

وتابع: "يبدأ التخطيط لموسم العمرة من شهر ذي القعدة وذي الحجة وتنفذ الخطة في بداية محرم، فيما يبدأ التخطيط لموسم الحج بمجرد انتهاء الموسم".