الفيصل يكرم رئيس طائفة متعهدي الاعاشة بمكة

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رئيس طائفة متعهدي الاعاشة بمكة المكرمة أحمد بن رابح الشريف نظير رعاية الطائفة الاستراتيجي لمؤتمر اكسبو الحج 2023 . وقد تأسست طائفة متعهدي الإعاشة مكة المكرمة تأسست تحت مظلة أمانة العاصمة المقدسة ⁦‪‬⁩ في عام 1439/12/4 هـ لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع التغذية والإعاشة خلال موسم ⁧‫الحج والعمرة‬⁩ والعمرة ومن ضمن مهامها ضبط وتقنين خدمة إعاشة ⁧‫ضيوف الرحمن‬⁩ من ⁧‫حجاج ومعتمرين‬⁩ وزار ⁧‫ المسجد الحرام‬⁩ والارتقاء لتقديم وإيجاد صناعة ذات معايير عالمية للوصول إلى أرقى خدمة ممكنة تليق بضيف الرحمن .



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