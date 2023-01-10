السعودية اليوم / مستشفى أحد رفيدة يحصل على اعتماد " سباهي "



أبهـا 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

حصل مستشفى أحد رفيدة العام على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية " سباهي ".

وخلال العام الماضي 2022 راجع العيادات الخارجية أكثر من ٢٨ ألف مستفيد مقارنة بالأعوام السابقة، وباشر قسم الطوارئ أكثر من ١٠٠ ألف حالة، وأجريت ١٨٧٠ عملية جراحية، فيما حقق المستشفى زيارة في التقييم الشامل لإجراءات مكافحة العدوى بنسبة بلغت ٩٦،٧٪ .

ويضم المستشفى نخبة من الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة ذات الخبرات والكفاءات العالية، حيث يقدر عدد طاقم الموظفين بالمستشفى أكثر من ٥٠٠ موظف، منهم ١٣٠ طبيباً في تخصصات متنوعة ، وأكثر من ٢٩٠ ممرضاً وممارساً في مجال الخدمات الطبية المساعدة، إضافة إلى ٨٠ موظفاً.

وتقوم إدارة الجودة وسلامة المرضى والإدارات الأخرى من خلال تعزيز الرعاية الصحية الفعالة والسليمة بتطبيق أفضل ممارسات الجودة وسلامة المرضى وفق معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية " سباهي "، حيث حصل المستشفى على الاعتماد المباشر الثاني في سبتمبر ٢٠٢٢م، والأول في سبتمبر ٢٠١٩م بعد ثلاث سنوات من تشغيل المستشفى.

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16:59ت م

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