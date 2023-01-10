السعودية اليوم / رئيس الوزراء الباكستاني يشكر الدول والجهات الدولية التي أسهمت في نجاح مؤتمر تكيف باكستان مع التغير المناخي



إسلام آباد 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن شكره للدول الصديقة والمانحين والمؤسسات المالية الدولية والشركاء التنمويين على جعل المؤتمر الدولي حول تكيف باكستان مع التغير المناخي الذي انعقد في جنيف ناجحاً.

وعبر في بيان اليوم عن تقديره للمجتمع الدولي على تضامنه مع المتضررين من الفيضانات في باكستان، مثمناً الدور الفعال للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترس لتسليط الضوء على محنة الشعب الباكستاني المتضرر من كارثة الفيضانات.

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16:48ت م

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