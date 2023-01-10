

جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

وقّعت الهيئة العامة للأوقاف اتفاقية منح , مع جمعية غوث للتوعية والإنقاذ لدعم مشروع "نظام التوجيه الإلكتروني في المسجد الحرام بتكلفة تتجاوز 3.6 ملايين ريال، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 "إكسبو الحج" المقام في جدة، وتنظمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار "الجودة منظومة الخدمات" خلال الفترة من 16 - 19 جمادى الآخرة الجاري.

ومثّل الهيئة في التوقيع نائب المحافظ لقطاع المصارف عبدالرحمن العقيل، فيما مثّل الجمعية رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن حمد القحطاني.

ويهدف مشروع الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال توريد أكثر من 95 شاشة للتوعية وإرشاد الحشود حول محيط المسجد الحرام، لتغطي المنطقة ما بين الطريق الدائري الرابع وحتى المنطقة المركزية للحرم المكي، حيث سيتم ربطها بنظام تحكم في غرفة العمليات المركزية بالحرم.

وبموجب الاتفاقية سوف يتم تقديم الرعاية الإسعافية للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام عبر أكثر من 150 فرقة إسعافية مجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات الإسعافية خلال موسم رمضان والحج لعام 1444هـ.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف وقعت على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 "إكسبو الحج" 3 اتفاقيات مع عدد من الجهات والمؤسسات من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، انطلاقاً من دورها في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والإسهام في توفير تجربة استثنائية للحجاج.

// انتهى //

16:44ت م

0137





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "هيئة الأوقاف" و "جمعية غوث" توقعان اتفاقية لدعم مشروع نظام التوجيه الإلكتروني بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.