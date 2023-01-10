السعودية اليوم / سمو أمير جازان يستقبل مدير السعودية اليوم المرور ويتسلم التقرير السنوي لمرور المنطقة



جيزان 17 جماد الاخر 1444 هـ الموافق 10 يناير 2022 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد مهندس علي بن محسن الزهراني.

واطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير الإحصائي السنوي لإدارة مرور المنطقة للعام 2022م، الذي تضمن أبرز الخطط والبرامج والحملات المنفذة العام الماضي، الهادفة لتوفير الأمن المروري لمستخدمي الطرق، وتحقيق كل ما من شأنه حفظ الأرواح وحماية الممتلكات، وخفض نسبة الحوادث المرورية.

ونوه سمو أمير المنطقة بالجهود المبذولة من إدارة مرور المنطقة لنشر الوعي المروري، وتوفير سبل السلامة الضرورية في الطرق كممرات المشاة، وتسخير التقنية فيما يعود نفعه على المارة ، مشدداً على ضرورة تطبيق اللوائح والأنظمة المرورية.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي، ومدير مرور المنطقة العقيد علي بن سعيد المالكي.

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16:08ت م

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