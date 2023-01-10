السعودية اليوم / المعرض التوعي الأول بأخطار المخدرات بتقني تبوك يواصل نشاطاته



تبوك 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

يواصل المعرض التوعي الأول بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية "حماية" فعالياته والذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخيرية والمتطوعين، فعالياته وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.

ويهدف المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى 10 أيام للتعريف بأخطار المخدرات وأضرارها والأثر المترتب على تعاطيها وسُبل علاجها, ويستهدف أطياف المجتمع بجميع شرائحه، كما يقدم من خلاله الاستشارات من الجهات المعنية حول كيفية الحصول على العلاج والتعامل السليم مع المتعاطي والتعرف على العلامات الدالة على ذلك، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية تتضمن العديد من مجالات التوعية والتثقيف المختلفة، وتقديم محاضرات توعوية وتثقيفية عن أضرار هذه الآفة على الفرد والمجتمع.

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15:51ت م

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