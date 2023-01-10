السعودية اليوم / جناح "مواسم" في "إكسبو الحج" يستعرض أحدث التوجهات في موسم العمرة



جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

سلط جناح "مواسم" خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 "إكسبو الحج" المقام حالياً في جدة ، الضوء على أحدث التوجهات في سفر العمرة، مسجلة نموًا في رحلات المعتمرين الدوليين وبخاصة من مصر والجزائر والهند وتركيا وماليزيا والعراق والأردن، بالإضافة إلى إندونيسيا وباكستان.

وكشف الجناح عن استقبال ما يقارب31 ألف معتمر من 43 دولة خلال عملها مع أكثر من 214 وكيلاً، لتحقق نموًا في الربعين الأخيرين من عام 2022، وتقديم خدمات العمرة من جميع أنحاء العالم ، فضلاً عن أعداد الزوار للمدن المقدسة ما يصل إلى 81,730 ليلة فندقية عبر 114 فندقاً، مشيراً إلى أن هذا النمو في رحلات العمرة جاء من خلال إطلاق التأشيرات السياحية التي تسمح للزوار بأداء مناسك العمرة.

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15:47ت م

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